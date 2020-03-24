Жителі передмістя Одеси забили тривогу через хворих на туберкульоз ув'язнених, які не дотримуються карантину і погрожують їм розправою

Інцидент стався в селі Усатово, пише місцеве видання « Думська ». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Як розповіли місцеві, у них на краю району є стаціонарне відділення для хворих на ВІЛ/СНІД. Останнім часом в рамках реорганізації туди стали привозити пацієнтів з відкритою формою туберкульозу. Серед них багато ув'язнених.

Люди поскаржилися, що ці хворі не дотримуються карантину.

«Їх випускають з цієї лікарняної території! Це колишні ув'язнені і звичайні люди, приходять в магазини, гуляють у нас по району! Їздять на наших маршрутках в місто! Ходять без масок, при зауваженнях погрожують розправою, кажуть, що готові ще раз відсидіти і що їм трохи залишилося. Цілий день ходять по вулицях в пошуках горілки та наркотиків», - розповіли місцеві жителі.

Людей шокує той факт, що деякі пацієнти вживають наркотики в скверах, де гуляють діти. Після себе вони залишають використані шприци з кров'ю і саморобні кальяни бульбулятори. Поряд з лікарнею знаходяться житлові будинки, кілька дитячих майданчиків.

Повідомляється, що сусіди клініки направили звернення у всі можливі інстанції — включаючи президента і мера. Вони вимагають провести перевірку медустанови, а перепрофілювання визнати незаконним.

Також на місце була викликана поліція і подано заяву про недотриманні у медустанові карантину.

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