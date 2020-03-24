Моряк з Одеси поділився подробицями нападу морських розбійників на контейнеровоз MSC TALIA F
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Пригода сталася біля берегів Західної Африки в Гвінейській затоці.
За словами моряка, пірати схопили всіх членів екіпажу, які перебували на палубі, а також капітана і його помічника. При цьому десяти морякам вдалося сховатися в трюмі. Пірати взяли в полон сім осіб. Потім вони почали стріляти по каютах і ламати обладнання для управління судном.
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Після погрому пірати покинули корабель. Моряки, яким вдалося сховатися, кинули якір, оскільки судном керувати неможливо.
В даний час, за словами одеського моряка, вони чекають прибуття військового корабля, який відправили їм на допомогу.
Тим часом у Міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряє цю інформацію.
"Закордонні дипломатичні установи отримали завдання-максимально оперативно зібрати всю інформацію про це морському подію. Встановлюємо контакт з судновласником", - повідомив один із консулів.
Зазначимо, що контейнеровоз прямував з порту Ломе в порт Лібревіль. Всього на борту судна перебувало 17 членів екіпажу.
Раніше ми писали, в Егейському морі потрапив у шторм суховантаж New Leo, який належить одеській компанії.
Корабель з вантажем прямував під прапором Ліберії Елевсиса в турецький Гемлик. Між островами Лесбос і Скірос він потрапив в шторм. З-за цього произоршло зміщення вантажу і судно небезпечно нахилилося. В 4 ранку капітан подав сигнал лиха.
Повідомляється , що у рятувальній операції брали участь кілька кораблів і три вертольоти, які евакуювали 14 членів екіпажу громадян України (по всій видимості, всі вони жителі Одеської області). Їх доставили в центр здоров'я острова Скірос.
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