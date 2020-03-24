В мережі показали, як тепер одеситів в умовах карантину пропускають в громадський транспорт

Нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов оголосив, що з 24 березня весь транспорт перекладається у режим надзвичайної ситуації. Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу буде возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Їх будуть пускати за перепустками.

Проте сьогодні посилені норми карантину не вступили в силу. Поки в громадський транспорт пускають всіх бажаючих, правда, діє обмеження не більше 10 осіб, пише Думская.

Наприклад на кінцевій зупинці трамвая №10 на вулиці Іцхака Рабіна, не так багато людей 7-8 чоловік, але в очікуванні вагона сформувалася невелика черга, яка уважно слухає молодої людини в помаранчевій жилетці ОГЭТ.

Також на кінцевих зупинках чергують співробітники «Одесгорэлектротранса», які ведуть роз'яснювальну бесіду з пасажирами і допомагають водіям у разі виникнення конфліктів.

Завтра все зміниться.

З середи, 25 березня, їздити в громадському транспорті Одеси зможуть тільки офіційно працевлаштовані люди, а ще через три дня - лише громадяни з спецперепустками, які буде видавати мерія.

Про це повідомив в ході брифінгу директор департаменту транспорту Олександр Ілько.

За словами чиновника, в перші дні право на проїзд в громадському транспорті (трамваї, тролейбуси, автобуси) отримають всі, хто зможе пред'явити водієві або кондуктору службове посвідчення або довідку з місця роботи, а також документ, що засвідчує особу.

На другому етапі проїзд буде можливий тільки при наявності спеціального пропуску. Видавати їх буде мерія.

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