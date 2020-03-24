Винахідливі жителі Одеси продовжують дивувати нестандартними засобами захисту від коронавіруса

Відповідні кадри викладають очевидці в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зокрема, один з таксистів вирішив відгородиться від пасажирів за допомогою прозорої плівки, якою він обтягнув салон.

Аналогічний метод впровадили в місцевій аптеці.

В ній від підлоги до стелі й по всій ширині торгового залу також натягнули прозору плівку. Залишили тільки "віконце" для передачі грошей і медикаментів.

Нагадаємо, що на час карантину змінилася робота медичних закладів Одеси. Припинена робота денних стаціонарів, кабінетів масажу і ЛФК, фізіотерапевтичних кабінетів та відділень. Не будуть проводити планові профілактичні щеплення (екстреної вакцинації це не стосується) і профілактичні медогляди, зупинена робота комісій (за винятком військово-лікарських). Тимчасово припинено надання планової стоматологічної допомоги, окрім ургентної.

Раніше ми писали, спеціальний літак Нацгвардії доставив до Одеси експрес-тести на коронавірус,а це значить що в місті зможуть самостійно діагностувати небезпечну хворобу.

За состояниию на 24 березня ні одного випадку зараження коронавірусом в Одеській області поки що не зафіксовано.

Нагадаємо, надзвичайна ситуація в Одесі: Труханів зробив термінове заяву, відео

Як повідомляла Politeka, як виглядає "Привоз" під час карантину: дивовижні фото

А ще Politeka повідомляла, у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото