На тлі постійних новин про коронавирус в одеських супермаркетах почався справжній продуктовий ажіотаж

Відео величезних черг в популярному супермаркеті, на якому люди з повними візками вистроїлися до кас, розмістили в телеграм-каналі Хydessa, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У період карантину одесити розділилися на два табори: одні не змінили звичний уклад життя, інші скуповують в аптеках маски і "беруть штурмом" магазини, запасаючись продуктами та іншими товарами.

«Сільпо Генерала Петрова. Черга по 10 чоловік у кожну касу, всього 15 кас», - йдеться в публікації.

Зазначимо, що випадків зараження коронавірусом в Одесі поки не зафіксували. Медики міської інфекційної лікарні провели 51 тест, але всі результати виявилися негативними.

Раніше ми писали, спеціальний літак Нацгвардії доставив до Одеси експрес-тести на коронавірус, а це значить що в місті зможуть самостійно діагностувати небезпечну хворобу.

Також повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов оголосив, що з 24 березня весь транспорт перекладається у режим надзвичайної ситуації. Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу буде возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Їх будуть пускати за перепустками.

Однак поки посилені норми карантину не вступили в силу. У громадський транспорт пускають всіх бажаючих, правда, діє обмеження не більше 10 чоловік.

Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 24. März 2020

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