Під час хвороби у неї були відсутні рецептори нюху та смаку

У відомої шахістки з Одеси Ірини Круш виявили коронавірус COVID-19

Про це сама 7-кратна чемпіонка з шахів, яка проживає в США, повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

Дівчина розповіла, що серед ночі їй стало погано, а на наступний день температура піднялася до 37,6.

«Я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом. В неділю я досить добре себе почувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула важкість у диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря», - розповіла вона.

Шахістка зазначає, що у неї не було симптомів лихоманки або кашлю.

"На наступний день у мене був урок по інтернету. Я вже не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Я провела кілька днів у лікарні, в основному, для спостереження. Тепер я вдома, п'ю таблетки. У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати. Я вирішила розповісти про хворобу, її симптоми, щоб люди знали, як вона проявляється", – написала Ірина Круш.

Зазначимо, що випадків зараження коронавірусом в Одесі поки не зафіксували. Медики міської інфекційної лікарні провели 51 тест, але всі результати виявилися негативними.

Раніше ми писали, спеціальний літак Нацгвардії доставив до Одеси експрес-тести на коронавірус, а це значить що в місті зможуть самостійно діагностувати небезпечну хворобу.

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