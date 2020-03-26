На тлі епідемії коронавірусної інфекції в Одесі значно подорожчали продукти харчування
Про це інформують місцеві
Зокрема, значно виріс у ціні такий популярний товар, як гречка. Якщо тиждень тому один кілограм коштує 27-37 гривень, то сьогодні вона обійдеться в 40-50 гривень.
Рис коштував від 17 гривень за кілограм. Зараз же самий дешевий можна взяти за 22 гривні.
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А ось цукор піднявся трохи до 16-17 гривень за кг (колись був 13-14).
Соняшникова олія раніше коштувало від 25 гривень, сьогодні вже від 26,60 гривні і дорожче.
Ціни на яйця на ринках особливо не змінилися — від 12 гривень за десяток.
Також подорожчали, як у супермаркетах, так і на ринках - овочі.
Кілограм картоплі злетів до 17-20 гривень, при раніше 12-15 гривень за кіло. Майже в два рази подорожчав ріпчасту цибулю. В середньому він коштував 9-10 гривень за кілограм, а зараз його ціна стартує від 17 гривень.
М'ясо подорожчало, що відзначають і продавці, і покупці: яловичина (м'якоть) коштує 170 гривень за кг, лопатка дешевше 150 гривень. Телячі обрізки на котлети можна взяти за 80 гривень за кіло. Свинина (м'якоть) 110-120 гривень за кіло. Курятина потихеньку піднімається в ціною цілі кури від 55 гривень за кіло, філе вже коштує 120 гривень.
Зазначимо, що за станом на 26 березня в Одеському регіоні вже зафіксували чотири випадки захворювання COVID-19.
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