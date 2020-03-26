В Одесі кількість заражених коронавірусною інфекцією продовжує зростати
Ще три нових випадки захворювання COVID-19 потвердили 25 березня. Таким чином, кількість хворих зросла до 4.
Таку інформацію надав губернатор Одеської області Максим Куций, передає Politeka.net.
За його словами, позитивні результати на COVID-19 надійшли на трьох одеситів: чоловіка 1973 року народження, жінку і чоловіка 1965 і 1963 року відповідно.
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Голова Одеської ОДА зазначив, що оперативні дані тестів надав лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я в Одесі.
Відомо, що першим хворим COVID-19 став 24-річний житель Одеської області, який прибув з США.
Він прилетів в Київ через Відень, а в Одесу приїхав на особистому автомобілі.
Чиновники заявили, що заражений коронавірусом молодий чоловік, який самовільно покинув лікарню півтора тижні тому, підписавши при цьому документ про самоізоляції і взяв всю відповідальність за наслідки на себе.
Тим часом сам хворий, розповів свою версію того, що відбувається. За його запевненням, він нічого не порушував, носив маску і самоізолювалося. Також молодий чоловік зазначає, що експрес-тест показав, що у нього немає коронавіруса, і тільки вчора київська лабораторія підтвердила факт зараження.
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