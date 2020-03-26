Одеситка розповіла, що відбувається в міській інфекційній лікарні і як лікують пацієнтів з підозрою на COVID-19

Про це відома активістка з Одеси Олена Ротарі написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

За її словами, в одеській інфекційній лікарні хворим з підозрою на коронавірус не роблять тести і відпускають додому.

“Сьогодні виписали з одеської инфекционки мого знайомого. Потрапив він туди в четвер 19.03 з підозрою самі знаєте на що. За тестами: їх не роблять. Ніяких. Ні на ГРВІ, ні на грип. Аналізи крові не брали. Лікування: тільки жарознижувальну, більше нічого. За госпіталізації: троє в одній палаті”, – сказала вона.

Також Олена заявила, що самі лікарі відмовляються заходити в палату до хворих, тільки санітарки.

“За спостереженням лікарів: вони не заходять в палату. Тільки санітарки. По виписці: виписали з кашлем всіх як тільки впала температура. Сказали що не вистачає місць”, – додала Ротарі.

Тим часом в одеській мерії занепокоїлися і назвали цю інформацію фейком.

"Відповідна інформація –це дезінформація. Проведення тестів в інфекційній лікарні під повним контролем. Кожен пацієнт з підозрою на коронавірус в обов'язковому порядку здає всі необхідні аналізи", – повідомили в мерії.

Пізніше активістка Олена Ротарі відповіла на коментарі одеських чиновників.

Вона повідомила, що сьогодні в Україні з 28 лабораторій, які здатні щоденно проводити більше 200 досліджень кожна, тестування на виявлення коронавіруса проводять тільки 3, частково. Це лабораторія всеукраїнського центру громадського здоров'я та дві лабораторії регіональних центрів - Чернівців і Києва.

«Що стосується Одеси, то наша инфекционка провела близько 50 експрес-тестів. Одеський обласний лабораторний центр МОЗ ТЕСТИ НЕ РОБИТЬ, а становить документи на верифицирование в Київ. За цей час він відправив максимум 70 зразків», - написала вона.

«До нас дійсно приїхали швидкі тести (їх точність сумнівна) і набори для тестування методом ПЛР (точність рівня Бог). На даний момент всі документи на стадії перекладу. Тестувати в Одесі почнуть в четвер-п'ятницю. Так що, коли вам дають статистику по Одеській області, пам'ятайте про те, що я написала вище», - додала Олена Ротарі.

В коментарях одесити розгнівані ставленням медиків до хворих.

«Вони тут НІЧОГО НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ РОБИТИ . їм начхати на людей, думаю зворотний чих буде»,

«Як зазвичай! Немає слів для обурення! Лежали більше 3-х років тому там з дитиною. Тікали звідти як від вогню! Ніхто ніякої відповідальності ні за що не брав на себе.»,

«За свої будете лікується бабки як і раніше»,

«От і все ! Ось і вся правда! Підозрюють, але не перевіряють! А головне не лікують!»,

«Ну і навіщо весь цей цирк з карантином? Здогадаєтеся. Але до вірусу точно ніякого відношення не має»,

« Це вообше називется?! це і є їхня боротьба з короновирусом?!», - обурюються одесити.

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