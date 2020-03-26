На цей раз без конфліктів

В мережі показали, як громадський транспорт курсує у режимі надзвичайної ситуації

Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ.

Нові правила одесити, на диво, сприйняли спокійно.

26 березня ситуація на дорогах налагодилася, зупинки практично порожні, черг немає, а виїхати встигають все.

Як розповіли водії трамваєм, в першу чергу пропускають тих, кому необхідно на роботу. У пасажирів перевіряють документи. Працівників державних і комунальних підприємств пускають без черги.

Деякі пенсіонери продовжують ігнорувати рекомендації медиків залишатися вдома і як ні в чому не бувало користуються громадським транспортом.

Їх продовжують перевозити безкоштовно, але тільки після 10 ранку, а в годину пік — тільки працюючих.

При цьому лікарів возять на роботу і з роботи на службових автобусах. Наприклад, три службових автобуса були помічені біля Одеської обласної лікарні.

Нагадаємо, що мер Одеси Геннадій Труханов оголосив, що з 24 березня весь транспорт перекладається у режим надзвичайної ситуації. Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу буде возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Їх будуть пускати за перепустками.

Зазначимо, що за станом на 26 березня в Одеському регіоні вже зафіксували чотири випадки захворювання COVID-19.

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