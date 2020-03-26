В Одесу прибув борт з військовими із зони проведення ООС на Донбасі

Поранених бійців доставили в Одеський госпіталь, 26 березня. Про це повідомив на сторінці у Фейсбуці волонтер Андрій Танцюра, передає Politeka.net.

За його словами, доставили 14 бійців, 5 з яких у важкому стані.

«У багатьох мінно-вибухові травми, тяжкі поранення очей, грудної клітки», - написав волонтер.

"Якщо у Вас є бажання допомогти з придбанням ліків і витратних матеріалів і передачі їх в госпіталь, пишіть мені в лічку і я всіляко посодействую Вам у Вашому бажанні! Якщо є бажання допомогти грошима на придбання ліків, то можна надсилати на картку Приватбанку 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.", - додав він.

Раніше ми розповідали, з 22 березня, вулиці Одеси поряд з поліцією і Нацгвардією вийдуть патрулювати представники ВСУ.

Патрулі покликані контролювати дотримання громадянами правил карантину. Нагадаємо, українцям радять без потреби не виходити на вулицю, одягати захисні маски. Нагадаємо, у зв'язку з карантином в країні закриті пасажирські міжміські перевезення, авіасполучення і скасовані потяги.

Зазначимо, що за станом на 26 березня в Одеському регіоні вже зафіксували чотири випадки захворювання COVID-19.

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