В Одесі поліція розшукує людей, які контактували з інфікованими на коронавірус

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.

Згідно з алгоритмом, інформацію про заражені COVID-19 поліцейським будуть надавати медики. Від них же правоохоронці отримають дані про місце перебування інфікованих і їх контакти з іншими громадянами під час інкубаційного періоду.

При цьому, якщо хворі повернулися з-за кордону нещодавно, поліція буде запитувати інформацію про їх попутників у Державної прикордонної служби.

Одержавши необхідні дані поліцейські будуть проводити з ними роз'яснювальні бесіди. Також вони будуть наполягати на самоізоляції.

«Людина може і не здогадуватися, що контактував з інфікованими громадянами. І таким чином наражає на небезпеку себе та своїх близьких. Саме тому так важливо встановити коло контактних з хворими коронавірусом осіб», - повідомили в поліції.

За станом на зараз поліцейські вже обдзвонили близько 200 чоловік.

«На жаль, багато людей нехтують карантином. Як наслідок – постійно зростає кількість інфікованих. Ми намагаємося максимально інформувати населення про епідеміологічний стан в державі: двічі в день – о 10:00 та 22:00 – подаємо офіційну статистику захворювань коронавірусом», - заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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