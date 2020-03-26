В Одесі поліція розшукує людей, які контактували з інфікованими на коронавірус
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net.
Згідно з алгоритмом, інформацію про заражені COVID-19 поліцейським будуть надавати медики. Від них же правоохоронці отримають дані про місце перебування інфікованих і їх контакти з іншими громадянами під час інкубаційного періоду.
При цьому, якщо хворі повернулися з-за кордону нещодавно, поліція буде запитувати інформацію про їх попутників у Державної прикордонної служби.
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Одержавши необхідні дані поліцейські будуть проводити з ними роз'яснювальні бесіди. Також вони будуть наполягати на самоізоляції.
«Людина може і не здогадуватися, що контактував з інфікованими громадянами. І таким чином наражає на небезпеку себе та своїх близьких. Саме тому так важливо встановити коло контактних з хворими коронавірусом осіб», - повідомили в поліції.
За станом на зараз поліцейські вже обдзвонили близько 200 чоловік.
«На жаль, багато людей нехтують карантином. Як наслідок – постійно зростає кількість інфікованих. Ми намагаємося максимально інформувати населення про епідеміологічний стан в державі: двічі в день – о 10:00 та 22:00 – подаємо офіційну статистику захворювань коронавірусом», - заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
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