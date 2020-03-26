Виштовхнула з вікна доньку, а потім стрибнула сама

Одеситка викинулася з дитиною з вікна через острах підчепити коронавірусну інфекцію

Подія, свідком якоі стали перехожі, сталоая у п'ятиповерхівці на вулиці Іцхака Рабіна на Черьомушках в Одесі, передає Politeka.net.

Як з'ясували в місцевій поліції, жінці 49 років.

Її та дитину з численними переломами доставили в лікарню. Вона перебуває в несвідомому стані і допитати її зараз неможливо.

Однак 7-річна дівчинка розповіла, що мати виштовхнула її з вікна, а потім стрибнула сама.



У поліції зазначили, що жінка перебуває на обліку в психіатричній лікарні.

Трохи прояснили ситуацію знайомі цієї жінки.

За їх словами, вона вирішила покінчити з собою і вбити дитину з-за того, що її сусідка захворіла коронавірусом. В поліції цю інформацію поки не підтвердили.

Раніше ми писали, одеситка розповіла, що відбувається в міській інфекційній лікарні і як лікують пацієнтів з підозрою на COVID-19.

За словами Олени Ротарі, в одеській інфекційній лікарні хворим з підозрою на коронавірус не роблять тести і відпускають додому.

“Сьогодні виписали з одеської инфекционки мого знайомого. Потрапив він туди в четвер 19.03 з підозрою самі знаєте на що. По тестах: їх не роблять. Ніяких. Ні на ГРВІ, ні на грип. Аналізи крові не брали. Лікування: тільки жарознижувальну, більше нічого. За госпіталізації: троє в одній палаті”, – сказала вона.

Також Олена заявила, що самі лікарі відмовляються заходити в палату до хворих, тільки санітарки.

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