Одеситка викинулася з дитиною з вікна через острах підчепити коронавірусну інфекцію
Подія, свідком якоі стали перехожі, сталоая у п'ятиповерхівці на вулиці Іцхака Рабіна на Черьомушках в Одесі, передає Politeka.net.
Як з'ясували в місцевій поліції, жінці 49 років.
Її та дитину з численними переломами доставили в лікарню. Вона перебуває в несвідомому стані і допитати її зараз неможливо.
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Однак 7-річна дівчинка розповіла, що мати виштовхнула її з вікна, а потім стрибнула сама.
У поліції зазначили, що жінка перебуває на обліку в психіатричній лікарні.
Трохи прояснили ситуацію знайомі цієї жінки.
За їх словами, вона вирішила покінчити з собою і вбити дитину з-за того, що її сусідка захворіла коронавірусом. В поліції цю інформацію поки не підтвердили.
Раніше ми писали, одеситка розповіла, що відбувається в міській інфекційній лікарні і як лікують пацієнтів з підозрою на COVID-19.
За словами Олени Ротарі, в одеській інфекційній лікарні хворим з підозрою на коронавірус не роблять тести і відпускають додому.
“Сьогодні виписали з одеської инфекционки мого знайомого. Потрапив він туди в четвер 19.03 з підозрою самі знаєте на що. По тестах: їх не роблять. Ніяких. Ні на ГРВІ, ні на грип. Аналізи крові не брали. Лікування: тільки жарознижувальну, більше нічого. За госпіталізації: троє в одній палаті”, – сказала вона.
Також Олена заявила, що самі лікарі відмовляються заходити в палату до хворих, тільки санітарки.
Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають
Також Politeka писала, у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото
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