Стало відомо, коли завершиться навчальний рік у школах Одеси у зв'язку з карантинними заходами
Відповідну заяву зробила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає Politeka.net.
За її словами, навчальний рік в Україні мають намір відновити в травні або червні і закінчити 1 липня.
«Якщо буде можливість продовжити навчання в школах у цьому навчальному році, то в травні і червні ми повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який зараз даємо дистанційно. ...Ми можемо говорити про те, що навчальний рік в Україні закінчиться, так як це передбачено чинним законодавством - 1 липня, крім випускників 11 класу", - розповіла вона.
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Крім того Мандзій додала, що відомство прийняло рішення про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у зв'язку з продовженням карантину.
Нагадаємо, в Україні на тлі епідемії коронавіруса був продовжений карантин ще на 30 днів — до 24 квітня, а також введено режим надзвичайної ситуації по всій території країни.
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Ще три нових випадки захворювання COVID-19 підтвердили 25 березня. Таким чином, кількість хворих зросла до 4.
Позитивні результати на COVID-19 надійшли на трьох одеситів: чоловіка 1973 року народження, жінку і чоловіка 1965 і 1963 року відповідно.
При цьому відомо, що першим хворим COVID-19 став 24-річний житель Одеської області, який прибув з США.
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