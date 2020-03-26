Стало відомо, коли завершиться навчальний рік у школах Одеси у зв'язку з карантинними заходами

Відповідну заяву зробила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає Politeka.net.

За її словами, навчальний рік в Україні мають намір відновити в травні або червні і закінчити 1 липня.

«Якщо буде можливість продовжити навчання в школах у цьому навчальному році, то в травні і червні ми повернемося за шкільні парти, знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який зараз даємо дистанційно. ...Ми можемо говорити про те, що навчальний рік в Україні закінчиться, так як це передбачено чинним законодавством - 1 липня, крім випускників 11 класу", - розповіла вона.

Крім того Мандзій додала, що відомство прийняло рішення про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у зв'язку з продовженням карантину.

Нагадаємо, в Україні на тлі епідемії коронавіруса був продовжений карантин ще на 30 днів — до 24 квітня, а також введено режим надзвичайної ситуації по всій території країни.

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Ще три нових випадки захворювання COVID-19 підтвердили 25 березня. Таким чином, кількість хворих зросла до 4.

Позитивні результати на COVID-19 надійшли на трьох одеситів: чоловіка 1973 року народження, жінку і чоловіка 1965 і 1963 року відповідно.

При цьому відомо, що першим хворим COVID-19 став 24-річний житель Одеської області, який прибув з США.

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