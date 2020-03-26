В Одесі з 26 березня знову змінюються правила перевезення пасажирів в громадському транспорті

Згідно з розпорядженням, тепер замість 10 осіб, будуть возити 15. Про це заявив в. о. директора департаменту міського господарства Одеси Дмитро Жеман, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«З сьогоднішнього дня ми не возимо по 10 пасажирів, а по 15», — зазначив Жеман і додав, що інтервал руху і розклад рухомого складу не змінюються.



Раніше, мер Одеси Геннадій Труханов оголосив, що з 24 березня весь транспорт перекладається у режим надзвичайної ситуації. Це означає, що трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі починають працювати в режимі спецтранспорту і в першу чергу буде возити на роботу людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Їх будуть пускати за перепустками.

Пенсіонерів продовжують перевозити безкоштовно, але тільки після 10 ранку, а в годину пік — тільки працюючих.

Також ми писали, в Одесі поліція розшукує людей, які контактували з інфікованими на коронавірус.

Згідно з алгоритмом, інформацію про заражені COVID-19 поліцейським будуть надавати медики. Від них же правоохоронці отримають дані про місце перебування інфікованих і їх контакти з іншими громадянами під час інкубаційного періоду.

Отримавши необхідні дані поліцейські будуть проводити з ними роз'яснювальні бесіди. Також вони будуть наполягати на самоізоляції.

Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають

Також Politeka писала, у мережі показали, як живе Одеса в розпал епідемії коронавіруса, фото

А ще Politeka повідомляла, "Інфекціонка переповнена, лікарі не заходять": одеситка розповіла, що діється в лікарні