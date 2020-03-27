В Одесі загорівся багатоповерховий будинок, в результаті НП постраждали рятувальники
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"Приблизно в 3:00 спалахнула квартира в лівому крилі різнорівневого будівлі за супермаркетом "Таврія В". Його адреса - Люстдорфська дорога, 140/1. Вогонь перекинувся на дах", - повідомляє видання.
Прибувши на місце, пожежники встановили, що горить квартира на 6-м поверсі шестиповерхового будинку. У 3:42 у згідно з загрозою розповсюдження пожежі номер виклику був підвищений до «Пожежа РАНГ №2».
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Всі мешканці були евакуйовані з будівлі, крім того, будинок було відключено від світла і газу.
Також стало відомо про двох постраждалих - це пожежники, один з них перебуває у важкому стані в реанімації. Вони надихалися чадним газом.
Лише до ранку пожежа була локалізована на площі 400 кв. м. Зараз триває її ліквідація.
За словами сусідів, в квартирі, де почалася пожежа, ніхто не жив. Господар складував там макулатуру і пластик, а сам проживає в гуртожитку.
Їхні слова підтвердили рятувальники, які розповіли, що приміщення площею 100 кв. м буквально забито сміттям і немає вільного простору.
Найсумніше, що співробітники ДСНС досі не дісталися до осередку займання.
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