Дадуть не всім

Стало відомо, кому видадуть спецперепустки для проїзду в громадському транспорті Одеси під час карантину

Як передає Рoliteka.net, це повідомила прес-служба одеської міськради.

З 25 березня, щоб сісти у транспорт потрібно пред'явити службове посвідчення або спеціальний пропуск, якщо надання службового транспорту для працівників не є можливим.

Наголошується, що перепустки будуть видавати виконавчі органи міськради підприємствам, які забезпечують життєдіяльність важливих сфер життя міста.

Для цього підприємства і організації повинні подати відповідну заяву в департамент транспорту.

Звернемо увагу, спецбилет вважається дійсним тільки при пред'явленні документа, що посвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення).

«Службове посвідчення необхідно при собі мати працівникам правоохоронних органів, працівників ЗСУ, СБУ, державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування і тим працівникам, які до них прирівнюються», - уточнюють у міськраді.

Нагадаємо, що з 26 березня в Одесі знову змінювали правила перевезення пасажирів в громадському транспорті.

Згідно з розпорядженням, тепер замість 10 осіб, будуть возити 15.

Раніше ми писали, за станом на 27 березня в одеському регіоні зафіксовано 5 випадків захворювання коронавирусной інфекцією.

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