Другий хворий коронавірусом COVID-19 в Одесі розповів свою історію і як проходить лікування

Відповідне відео з'явилося в мережі, передає Рoliteka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами чоловіка, під час наростання епідемії коронавіруса він перебував у Берліні та коли почув про закриття українського кордону негайно повернувся додому.

16 березня одесит прилетів до Києва в аеропорт Жуляни, де у нього поміряли температуру, після чого пропустили. Далі чоловік розповів, що викликав таксі і поїхав на Автовокзал, де купив квитки на маршрутку і приїхав в Одесу.

При цьому він зазначив, що всі інстанції відразу були проінформовані.

«17 березня у мене піднялася температура, після чого я викликав швидку і мене привезли в інфекційну лікарню, де провели тест і сказали, що я здоровий і вже на наступний день відправили додому», - продовжив хворий.

Проте вдома у чоловіка знову піднялася температура, після чого він своїм ходом поїхав у лікарню і повторно здав аналізи.

Повторні аналізи показали позитивними результат і одесита помістили в ізольований бокс, де він проходить лікування.

Хворий стверджує, що йому виписали ліків на 17 000 гривень, які він повинен купити за свої гроші.

«я Зараз перебуваю в ізоляторі і лікарі прописали препарати, які стоять нереально дорого і я не знаю, що робити далі», - підсумовує пацієнт.

Нагадаємо, на сайті my.ua (підшиваємо посилання https://my.ua/coronavirus) можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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