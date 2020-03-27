Одесити, які втратили роботу під час карантину, можуть претендувати на отримання субсидії

Для цього їм необхідно зареєструватися в службі зайнятості як безробітним, щоб отримувати матеріальну допомогу від держави. Зробити це можливо онлайн, повідомляє телеграм-канал прем'єр-міністра України.

У Кабміні вже прийняли постанову, згідно з яким підвищиться соціальна захищеність одержувачів субсидій. Таким чином, на час карантину житлові субсидії зобов'язалися надавати без перебоїв.

В теж час забороняється в період карантину позбавляти українців житлових субсидій.

Дотримання цих умов повинні забезпечити глава ОДА з органами місцевого самоврядування

Також, на час карантину субсидії для оплати ЖКП збільшать у середньому на 300 гривень.

Раніше ми писали, карантин в Україні, а також режим надзвичайної ситуації може бути скасований раніше 24 квітня.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Для цього має бути дотримано головна умова.

Наголошується, що якщо поширення коронавирусного захворювання вдасться зупинити, то Кабмін готовий зняти режим карантину та надзвичайної ситуації.

«Я впевнений, що ми пройдемо цей виклик. Якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і режим надзвичайної ситуації достроково», - заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 25 березня в Кабінет прийняв рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації і карантину в Україні ще на місяць. На такі заходи пішли в зв'язку зі стрімким поширенням коронавіруса в країні.

Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають

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