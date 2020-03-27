На тлі епідемії коронавіруса навіть пам'ятники та скульптури в Одесі дотримуються карантину

В рамках флешмобу «Захисти себе» на пам'ятники видатних одеситів одягли захисні маски. Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ .

Зокрема, маски помічені на таких відомих особистостей, як Леонід Утьосов, Віра Холодна, Сергій Уточкін, Йосип Дерібас. Крім того, до флешмобу приєднався Олександр Пушкін, Остап Бендер, Кіса Вороб'янінов і тітка Соня на Привозі.

А тим часом глава уряду Денис Шмигаль повідомив, при яких умовах карантин в Україні, а також режим надзвичайної ситуації може бути скасований раніше 24 квітня.

Для цього має бути дотримано головна умова: якщо поширення коронавирусного захворювання вдасться зупинити, то Кабмін готовий зняти режим карантину та надзвичайної ситуації.

«Я впевнений, що ми пройдемо цей виклик. Якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і режим надзвичайної ситуації достроково», - заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 25 березня в Кабінет прийняв рішення про продовження режиму надзвичайної ситуації і карантину в Україні ще на місяць. На такі заходи пішли в зв'язку зі стрімким поширенням коронавіруса в країні.

Нагадаємо, на сайті my.ua (підшиваємо посилання https://my.ua/coronavirus) можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають

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