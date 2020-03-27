В мережі поширюють особисті дані про жителів Одеської області, які можливо заражені коронавірусною інфекцією

Зокрема, в соцмережах з'явилося фото наказу з Києва начальнику Одеської поліції Олегу Беху про перевірку самоізоляції 8 жителів Одеської області, пише Культурометр .

Як сказано в документі, на рейс Париж-Амстердам-Бориспіль знайшли пасажирів, у яких підтвердився коронавірус. При цьому деякі жителі Одеської області перебували разом з зараженими в одному літаку і могли бути інфіковані.

Місцеві журналісти обурилися того, що прізвища та адреси проживання людей стали відомі громадськості, адже таке може привести до до негативних інцидентів, як це вже було у Нових Санжарах.

Зі списку 5 осіб проживає у Одесі, 1 в Ізмаїлі, 1 в Південному і 1 в Сергіївці.

Раніше ми писали, хлопець, який перший захворів коронавірусом COVID-19 в Одесі, дізнався про свій діагноз зі ЗМІ.

За словами Максима (так звуть інфікованого), медики забули поставити його до відома про результати аналізу.

«Про те, що тест показав зараження вірусом, я дізнався зі ЗМІ, просто порівнявши рік народження та місце знаходження хворого. Тільки до 11:00 25.03 мені почали телефонувати співробітники правоохоронних органів і співробітники муніципалітету, а лікарі так і не спромоглися повідомити мені результати аналізів», - написав він.

Нагадаємо, на сайті my.ua (підшиваємо посилання https://my.ua/coronavirus) можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають

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