В Одесі помічені недобросовісні комунальники, які замість дезінфекції влаштовують фотосесію
«Робота» співробітників комунальних служб потрапила на камеру домофона, відео якого розмістили у місцевому паблику, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як двоє комунальників, які прибули не дезінфекцію під'їзду житлового будинку, влаштували фотосесію, після чого пішли, так і не зробивши санобробку. Інцидент стався в одному з будинків на Молдованці.
«Дивіться, як круто дезінфікують під'їзди на Молдованці, зайшли - сфоткалися і пішли 👍», - написали у телеграм-каналі.
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Користувачі в соцмережах обурені такою дезінфекцією. Вони зазначили, що за деякими адресами служби навіть не приходять робити санітарну обробку.
«І не тільки на Молдованці,у нас взагалі не заходять.як було сміття на під'їзді.так і лежить»,
«Люстдорфська дорога взагалі не разу не приходили....»,
« Генерала Петрова,76,у нашому під'їзді ЖЕК,один раз тиждень тому збризнули і все»,
«Варненська 3, ЖЕК взагалі забув де це!», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, на сайті my.ua (підшиваємо посилання https://my.ua/coronavirus) можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.
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