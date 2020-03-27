В Одесі помічені недобросовісні комунальники, які замість дезінфекції влаштовують фотосесію

«Робота» співробітників комунальних служб потрапила на камеру домофона, відео якого розмістили у місцевому паблику, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як двоє комунальників, які прибули не дезінфекцію під'їзду житлового будинку, влаштували фотосесію, після чого пішли, так і не зробивши санобробку. Інцидент стався в одному з будинків на Молдованці.

«Дивіться, як круто дезінфікують під'їзди на Молдованці, зайшли - сфоткалися і пішли 👍», - написали у телеграм-каналі.

Користувачі в соцмережах обурені такою дезінфекцією. Вони зазначили, що за деякими адресами служби навіть не приходять робити санітарну обробку.

«І не тільки на Молдованці,у нас взагалі не заходять.як було сміття на під'їзді.так і лежить»,

«Люстдорфська дорога взагалі не разу не приходили....»,

« Генерала Петрова,76,у нашому під'їзді ЖЕК,один раз тиждень тому збризнули і все»,

«Варненська 3, ЖЕК взагалі забув де це!», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, на сайті my.ua (підшиваємо посилання https://my.ua/coronavirus) можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Хочу в очередной раз сказать, что мы умеем признавать свои ошибки. Сегодня увидел видео ролик на одном из Одесских пабликов, как «добросовестно» некоторые наши сотрудники занимаются «фото дезинфекцией»... приношу извинения перед жителями города, за подобное поведение наших сотрудников. Уже сейчас выясняем, что это за актеры и завтра проведём детальный «разбор полетов». Уверяю Вас, наказание будет соответствующим, награда найдёт своих героев! В период эпидемии, такие действия не просто халатны, а преступны! Просьба к Одесситам, если Вы наблюдаете что либо подобное, сообщайте напрямую мне в личных сообщениях. Gepostet von Dmitry Zheman am Donnerstag, 26. März 2020

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