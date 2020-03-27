У боротьбі з епідемією всі засоби хороші

В Одесі священики УПЦ Московського патріархату провели повітряний Хресний хід проти коронавирусной інфекції

Про це повідомляє прес-служба Одеської Єпархії, передає Рoliteka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Священики піднялися в повітря на літаку АН -2 над Одесою.

У руках вони тримали ікони. Компанію їм склав керівник організації Спілки ветеранів Афганістану, полковник у відставці Костянтин Оборін.

У прес-службі повідомили, що за три години був здійснений обліт всіх населених пунктів Одеської єпархії, під час якого невпинно підносилася молитва про помилування нашої Батьківщини, про припинення епідемії, про спасіння всіх людей, читалися акафісти і оспівувалися богослужбові піснеспіви.

Раніше ми писали, за станом на 27 березня в одеському регіоні зафіксовано 5 випадків захворювання коронавирусной інфекцією.

У теж час по всій Україні зафіксували 218 лабораторно підтверджених випадків коронавирусной інфекції.

П'ять з них з летальним результатом. Чотири пацієнти одужали.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають

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