30 березня влада Одеси встановили на в'їздах і виїздах з міста блокпости, щоб проводити огляд городян
Інформація про це з'явилася у прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net.
Такі карантинні заходи пов'язані з попередження розповсюдження підступного короновируса COVID-19.
На блокпостах, крім поліцейських, чергуватимуть медики, а також бійці Нацгвардії, ВСУ і співробітники ДСНС.
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В першу чергу, головним завданням перевіряючих буде вимірювання температури водіям і пасажирам проїжджаючих авто. Також силовики будуть розмовляти з городянами з приводу їх самопочуття і особливу увагу приділяти автомобілям з реєстрацією в інших регіонах України. Якщо у когось виявиться підвищена температура, будуть «розгортати».
Наголошується, що 12 карантинних пунктів пропуску встановлять на в'їздах в Одеську область з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей. Ще 11 – на в'їздах безпосередньо в Одесу і три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.
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