Незважаючи на посилені карантинні заходи одесити, як і раніше живуть звичайним життям: збираються великими групами і влаштовують пікніки на схилах
Проте одеська поліція і «Муніципальна варта» планують активно боротися з порушниками. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Місцеве видання «
На вихідних на узбережжі розташувалися сотні відпочиваючих. Люди смажили шашлик, відпочивали і дихали свіжим повітрям.
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В поліції під загрозою штрафів закликають одеситів припинити пікніки і не виходити з будинки без необхідності.
Раніше ми повідомляли, 30 березня в Одесі встановили на в'їздах і виїздах з міста блокпости, щоб проводити огляд городян.
Такі карантинні заходи пов'язані з попередження розповсюдження підступного короновируса COVID-19.
На блокпостах, крім поліцейських, чергуватимуть медики, які будуть міряти температуру, а також бійці Нацгвардії, ВСУ і співробітники ДСНС.
Наголошується, що 12 карантинних пунктів пропуску встановлять на в'їздах в Одеську область з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей. Ще 11 – на в'їздах безпосередньо в Одесу і три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.
Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають
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