Незважаючи на посилені карантинні заходи одесити, як і раніше живуть звичайним життям: збираються великими групами і влаштовують пікніки на схилах

Проте одеська поліція і «Муніципальна варта» планують активно боротися з порушниками. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Місцеве видання « Думська » оприлюднила знімки, як літні люди зібралися на Соборній площі, щоб пограти в шахи. Звернемо увагу, що багато без масок. Крім того, на Дерибасівській байкери влаштували з'їзд.

На вихідних на узбережжі розташувалися сотні відпочиваючих. Люди смажили шашлик, відпочивали і дихали свіжим повітрям.

В поліції під загрозою штрафів закликають одеситів припинити пікніки і не виходити з будинки без необхідності.

Раніше ми повідомляли, 30 березня в Одесі встановили на в'їздах і виїздах з міста блокпости, щоб проводити огляд городян.

Такі карантинні заходи пов'язані з попередження розповсюдження підступного короновируса COVID-19.

На блокпостах, крім поліцейських, чергуватимуть медики, які будуть міряти температуру, а також бійці Нацгвардії, ВСУ і співробітники ДСНС.

Наголошується, що 12 карантинних пунктів пропуску встановлять на в'їздах в Одеську область з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей. Ще 11 – на в'їздах безпосередньо в Одесу і три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають

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