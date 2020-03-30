З'явилися нові дані про кількість заражених коронавірусною інфекцією в Одесі

Інформацію оприлюднила прес-служба одеської міськради на офіційному сайті міста, передає Politeka.net

Згідно з даними, станом на 10:00 30 березня 2020 року, в Одеському регіоні лабораторно підтверджено вісім випадків COVID-19.

Наголошується, що всі інфіковані знаходяться під медичним наглядом, у тому числі які перебувають на самоізоляції вдома.

Крім того, станом на ранок 30 березня в одеській інфекційній лікарні перебувають 38 пацієнтів з симптомами гострої респіраторної інфекції, яким проводиться обстеження на коронавірус.

З них у чотирьох хворих діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений за допомогою ПЛР-діагностики.

Раніше ми повідомляли, 30 березня в Одесі виставили блокпости на в'їздах і виїздах з міста.

Такі карантинні заходи пов'язані з попередження розповсюдження підступного короновіруса COVID-19.

На блокпостах, крім поліцейських, чергують медики, які вимірюють температуру, а також бійці Нацгвардії, ВСУ і співробітники ДСНС.

Наголошується, що 12 карантинних пунктів пропуску встановлені на в'їздах в Одеську область з боку Миколаївської, Кіровоградської та Вінницької областей. Ще 11 – на в'їздах безпосередньо в Одесу і три – на території Біляївського, Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

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