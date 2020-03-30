В Одесі в розпал карантину всі бювети перейшли в спеціальний режим

Тепер одесити набирати воду з крана будуть по одному в масках і рукавичках і зберігаючи дистанцію.

Такі заходи запровадили, щоб запобігти поширенню підступного коронавіруса COVID-19, передає Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Одеситів настійно просять дотримувати наступні вимоги:

1. На території бюветного комплексу знаходитися в захисній масці і захисних рукавичках.

2. Дотримуватися дистанції між відвідувачами не менше 1 метра і не ближче зазначеної позначки жовтого кольору.

3. Для здійснення набору води заходити за жовту лінію до кожного крану тільки по одному відвідувачу.

4. На період проведення працівником бюветного комплексу дезінфекції кранів зони видачі води, прохання відходити за межі позначки жовтого кольору.

А тим часом, з'явилися нові дані про кількість заражених коронавирусной інфекцією в Одесі.

За станом на 10:00 30 березня 2020 року, в Одеському регіоні лабораторно підтверджено вісім випадків COVID-19.

Наголошується, що всі інфіковані знаходяться під медичним наглядом, у тому числі які перебувають на самоізоляції будинку.

Крім того, станом на ранок 30 березня в одеській інфекційній лікарні перебувають 38 пацієнтів з симптомами гострої респіраторної інфекції, яким проводиться обстеження на коронавірус.

З них у чотирьох хворих діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений за допомогою ПЛР-діагностики.

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