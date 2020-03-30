В Одесі лікарі інфекційної лікарні поскаржилися на місцевих чиновників, які заважають їм працювати

Зокрема, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками - лікувати хворих, медики змушені писати нескінченні звіти: скільки було витрачено масок і рукавичок, надягали чи захисні костюми. Про це пише місцеве видання Думська .

За словами лікарів, незабаром в Одесі почнеться справжня епідемія, коли з коронавирусными симптомами будуть надходити не два-три пацієнта в день, як зараз, а десятки і сотні.

« Італія», то є експонентний ріст кількості захворілих, буде через тиждень або десять днів. Все підхопили заразу за кордоном вже повернулися і зараз інфікують інших людей, але симптоми з'являться не відразу», - стверджують медики.

За їх словами, замість того, щоб готуватися до навантаження іх задовбують чиновники.

«Коли пацієнт дав інтерв'ю про ліках за 8000 гривень, у лікарні зателефонував чиновник облдержадміністрації та довго кричав на лікарів, поки йому не пояснили, що, навіть незважаючи на те, що у нас на рахунку лежить три мільйона гривень на ліки, лікарня не може купувати кожному хворому такий дорогий препарат», - розповів один з лікарів інфекційної клініки.

«Якщо не дзвонить хтось з перших осіб, то обривають телефони чиновники поменше. Ми кругом винні, хоча працюємо і готові працювати цілодобово до кінця епідемії», — продовжує лікар.

При цьому співробітник инфекционки підкреслив, що чиновники не забезпечили лікарню засобами захисту, а бізнесмени і волонтери з «Корпорації монстрів».

«Якщо б не вони, у нас б нічого не було». Підприємці завозять медикаменти все необхідне цілими мікроавтобусами. А вчора одна компанія почала поставляти безкоштовні гарячі обіди для медперсоналу», - розповів лікар.

«Допомагають усі, крім чиновників. Саме бізнес постачає все, що є лікарнях, а чиновники змушують це рахувати, не надаючи ніякої допомоги», - додав на закінчення медик.

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