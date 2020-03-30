Відомо, як буде проходити процедура

Підлеглі Труханова повідомили, як будуть ховати жертв коронавіруса в Одесі

Їх будуть класти в герметичний пакет з деззабсобом і поміщати в компактну труну. Про це розповіла заступник одеського мера Світлана Бедрега, пишуть місцеві ЗМІ .

За її словами, такий протокол передбачається за наказом головного санітарного лікаря України.

Також чиновниця зазначила, що будуть обмеження і по числу скорботних.

«Бути присутнім на похороні може тільки 1 людина на 10 квадратних метрів, причому на відстані не менше півтора метрів один від одного. Співробітники компаній, які здійснюють ритуальні послуги, повинні вести облік присутніх, - заявила вона.

Видання повідомляє, що зараз по європейському та американському досвіду ведуться переговори про встановлення на території інфекційної лікарні рефрижератора для зберігання трупів.

Звернемо увагу, що станом на 10 ранку 30 березня в Одеському регіоні лабораторно підтверджено вісім випадків COVID-19.

При цьому всі інфіковані знаходяться під медичним наглядом, у тому числі які перебувають на самоізоляції будинку.

Крім того, станом на ранок 30 березня в одеській інфекційній лікарні перебувають 38 пацієнтів з симптомами гострої респіраторної інфекції, яким проводиться обстеження на коронавірус.

З них у чотирьох хворих діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений за допомогою ПЛР-діагностики.

З усіх хворих тільки один пацієнт у стані між середньої тяжкості та тяжким, але їй поки не вимагається штучної вентиляції, а досить кисневої підтримки.

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