В Одесі диких лисиць можна побачити громадських місцях, фахівці кажуть, що тварини розширюють ареал проживання.

Так, від одеситів надходять повідомлення щодо лисиць у місті та у прилеглих населених пунктах.

Як повідомивдиректор Одеського зоопарку Ігор Біляков, лисиць бачать у парках, на вулицях та громадських місця.

"Люди часто бувають стурбовані, питають, як реагувати", - каже директор Одеського зоопарку .

Біляков зауважив, що вид звичайної лисиці надзвичайно пластичний, ці тварини населяють різноманітні біотопи, та гарно пристосовується до дуже широкого спектра умов.

В Україні лисиця освоює території міст, в Одесі процес почався більше десятка років тому.

За словами директора зоопарку, в останні декілька років лисиць в Одесі стає більше, тому зустріти лисицю в Одесі не є рідкістю.

Також директор зоопарку додав, що лисиці не несуть небезпеки для місцевих , проте не варто забувати, що вони можуть переносити сказ, тому не варто намагатися їх погладити чи накормити.

Українці відреагували на новину у коментарях:

"Це зовсім не дивно. Їх природній ареал існування порушено, вибухи, обстріли, кормова база зменшилась, а рудохвості розмножились. Їм елементарно важко вижити, от і йдуть руді до людей, де можна знайти харч і прогодувати сімейство. Здорова тварина досить обережна, близько не підходить, але і нікого не чіпає. Вони дуже вміють пристосовуватися до обставин, от і виживають, як уміють",

"Страждають не тільки люди, але й звірі",

"В нас вже багато років живуть лисиці на морських схилах. Такі собі морські лисички)".

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