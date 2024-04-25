Синоптики дали прогноз погоди в Одесі та області на найближчі дні та розповіли, коли буде потепління у регіоні.

Так, на Одещині найближчим часом не варто очікувати сонячної та спекотної погоди.

На Одещині буде хмарно з проясненнями, також очікується дощ.

Як повідомляється на офіційному сайті міста Одеса, вночі та вранці 26 квітня очікується туман, видимість 200-500 м.

Синоптики прогнозують відносне потепління, проте, 26-27 квітня, прогнозується мінлива хмарність.

Опади у ці дні не очікуються, лише у ніч проти 26 квітня може бути невеликий дощ.

Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с, температура вночі 26 квітня 9-14°С,

27 квітня 4-9°С, вдень 15-20°С.

28-29 квітня без опадів. Температура вночі опуститься до позначки 8-13°С, вдень прогріється повітря до 19-24°С.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, пил із Сахари вже досяг України, його також помітили на території Одеської області.

Прогнозується, що пил залишиться в атмосфері до п'ятниці, а вже з цього дня і до суботи він почне пересуватися на схід, тому повітря в Україні стане чистішим.

Нагадаємо, одесити 24 квітня побачили наслідки "брудного" дощу, за словами місцевих, опади мають жовтий колір.

Місцеві ділилися кадрами "брудного" дощу, після якого мешканці побачили на своїх машинах дрібний пил помаранчевого кольору.

"Подібні повідомлення надходять як від жителів Рені, так і жителів Одеси і навіть жителів Подільська. Тобто проблема по всій області. Можливо, це знову пісок з Африки, але це не точно...", - йдеться в одному з телеграм-каналів.

Метеорологи пояснили, що причиною такого відтінку є буря над пустелею Сахара в Африці.

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