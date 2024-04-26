Одеситам розповіли, які вакансії зараз є на ринку праці та чи можна влаштуватися на роботу без досвіду роботи.

Так, на сайтах пошуку роботи є оголошення про вакансії, де досвід роботи не є обов'язковим.

Наявність досвіду роботи не завжди є визначальним фактором при пошуку роботи, адже багато роботодавців можуть приймати працівників без досвіду, навчивши їх самостійно пропонуючи зарплату в 30 тисяч гривень і навіть більше.

Зокрема такі вакансії можна знайти на сайті robota.ua.

На Одещині можна знайти оголошення про вакансії комплектувальника із зарплатою від 20 тисяч до 30 тисяч гривень – досвід роботи не є обов'язковим, проте може бути перевагою при виборі кандидата на посаду.

Барбершопи шукають адміністраторів та також готові безкоштовно навчити, пропонуючи від 25 тисяч до 35 тис. гривень.

Деякі компанії у сфері краси та здоров'я оголошують про пошук менеджерів із продажу із зарплатою до 35 тисяч гривень без досвіду – навчання безкоштовно.

Окрім того, будівельні магазини запрошують продавців-консультантів заробляти від 25 тисяч до 40 тисяч гривень без досвіду роботи, але із специфічними групами товарів.

На сайті пошуку роботи популярні вакансії про роботу автомийником: зарплата складає від 15 тис. до 40 тис. гривень, компанія готова навчити працівника, якщо він не має досвіду.

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