Влада Одеси погрожувала встановити блокпости на в'їздах і виїздах з міста з силовиками і медиками, а тим часом в мережі показали, що насправді там відбувається

Відповідні знімки розмістили місцеві ЗМІ .

Заявлялося, що на карантинних постах чергувати поліцейські разом з медиками, бійцями Нацгвардії і співробітниками ДСНС, які зобов'язані контролювати кількість пасажирів в автобусах, а також заміряти температуру водіям і пасажирам проїжджаючих авто.

Однак на ділі все виявилося не так, як очікувалося.

Місцеві журналісти проїхалися по заявленим адресами, але ії виявили.

Зокрема, на "Двох стовпах" встановили лише додатковий патруль поліцейських і двох співробітників Національної гвардії, а ось медиків, а також спеціальних термометрів та блоків на в'їздах немає. Ними ніхто не забезпечив. Поки на службу вийшла тільки поліція.

Ніяких запобіжних огороджень, ні медиків, ні рятувальників на місці немає.

Користувачі в соцмережах теж повідомляють, що блокпости відсутні.

«Їдемо в Одесу. На КПП при в'їзді в область ніхто не зупиняв, їдь спокійною. При в'їзді в Одесу доступна тільки права смуга. На КПП зупинили і попросили показати техпаспорт на транспорт. Краєм ока поліцейський зазирнув у машину. Запитав, що веземо. Ніхто нічого не міряв. Зупиняють через одну машину", - повідомляють очевидці.

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