Ще хочуть ввести обмеження і для особистого транспорту

Одесити ризикують опинитися в ще більш жорстких обмеженнях на період карантину

Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.

За його словами, в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.

«Рекомендується, як і в деяких містах, прийняти рішення комісії ТЕБ та НС про те, що на вулицю можна виходити тільки в масках. Крім того, Кабінет міністрів дозволяє пересуватися людям в особистому транспорті, але комісії ТЕБ та НС мають право обмежити кількість людей, які можуть там перебувати. Я пропоную ввести обмеження - не більше двох осіб», - розповів коп.

Нагадаємо, раніше ми писали як в Одесі літні люди зібралися на Соборній площі, щоб пограти в шахи. При цьому багато хто були без масок. Крім того, на Дерибасівській байкери влаштували з'їзд.

На вихідних на узбережжі розташувалися сотні відпочиваючих. Люди смажили шашлик, відпочивали і дихали свіжим повітрям.

В поліції під загрозою штрафів закликають одеситів припинити пікніки і не виходити з будинки без необхідності.

Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають

Також Politeka писала, одеські священики вдарили по коронавірусу з повітря: кадри битви з інфекцією

А ще Politeka повідомляла, в Одесі ввели нові правила в громадському транспорті: "Вже не в вдесятьох"