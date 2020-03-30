Одесити ризикують опинитися в ще більш жорстких обмеженнях на період карантину
Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.
За його словами, в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.
«Рекомендується, як і в деяких містах, прийняти рішення комісії ТЕБ та НС про те, що на вулицю можна виходити тільки в масках. Крім того, Кабінет міністрів дозволяє пересуватися людям в особистому транспорті, але комісії ТЕБ та НС мають право обмежити кількість людей, які можуть там перебувати. Я пропоную ввести обмеження - не більше двох осіб», - розповів коп.
"Вивіз родину до Швеції": в мережі забили тривогу через зникнення Олени Зеленської
Ткач із "Кварталу 95" показав доньку і приголомшив видом в звичайному житті: "Вся в Юрика"
Ані Лорак шокувала видом в білому весільному платті: "Ну нарешті зробила це!"
Курс валют взяв вихідний, долар і євро готують нову атаку: що чекає на українців
Нагадаємо, раніше ми писали як в Одесі літні люди зібралися на Соборній площі, щоб пограти в шахи. При цьому багато хто були без масок. Крім того, на Дерибасівській байкери влаштували з'їзд.
На вихідних на узбережжі розташувалися сотні відпочиваючих. Люди смажили шашлик, відпочивали і дихали свіжим повітрям.
В поліції під загрозою штрафів закликають одеситів припинити пікніки і не виходити з будинки без необхідності.
Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають
Також Politeka писала, одеські священики вдарили по коронавірусу з повітря: кадри битви з інфекцією
А ще Politeka повідомляла, в Одесі ввели нові правила в громадському транспорті: "Вже не в вдесятьох"