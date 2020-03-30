В Одесі комунальники закривають дитячі майданчики у зв'язку з карантином

Місцеві ЗМІ пишуть, що дітей не пускають на майданчики у дворах будинків і парках, так як влада Одеси вважає їх небезпечними під час епідемії коронавіруса.

«Доступ до них обмежили через потенційну небезпеку перезараження», - повідомили у департаменті ЖКГ.

Зокрема, першими закрив майданчики ЖКС "Вузівський", його приклад наслідували інші житлово-комунальні служби. До всього іншого, доступ до майданчиків у парках закрив КП "Міськзелентрест.

Комунальники просять батьків серйозно поставитися до вжитих заходів і не пускати дітей.

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Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.

За його словами, в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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