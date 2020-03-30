В Одесі комунальники закривають дитячі майданчики у зв'язку з карантином
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«Доступ до них обмежили через потенційну небезпеку перезараження», - повідомили у департаменті ЖКГ.
Зокрема, першими закрив майданчики ЖКС "Вузівський", його приклад наслідували інші житлово-комунальні служби. До всього іншого, доступ до майданчиків у парках закрив КП "Міськзелентрест.
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Комунальники просять батьків серйозно поставитися до вжитих заходів і не пускати дітей.
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Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.
За його словами, в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.
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