Жінка їздила в маршрутці і ходила на ринок

З'явилися нові дані про кількість заражених коронавірусною інфекцією в Одеській області

Так, небезпечне захворювання COVID-19 лабораторно підтвердили ще у двох жителів регіону, повідомив губернатор Одещини Максим Куций, передає Politeka.net.

За його словами, інфекцію виявили у мешканця села Нерубайське 1960 року народження і одеситки 1947 р.

Вони не виїжджали за межі країни і, за їх словами, не контактували з хворими коронавірусом. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом і ходила на місцеві ринки.

Зараз хворі знаходяться в в Одеській міській інфекційній лікарні.

Таким чином, на даний момент в регіоні лабораторно підтверджено 11 випадків COVID-19. З урахуванням експрес-тестів, які неточні, їх 13.

«Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції. Не виходьте на вулицю без потреби, дотримуйтесь дистанцію в кілька метрів, носіть маски і частіше мийте руки», — написав Куций.

Всього в Україні станом на 22.00 30 березня зафіксовано 548 випадків коронавирусной інфекції COVID-19. 13 летальних випадків від коронавіруса, а вісім чоловік повністю одужали після COVID-19.

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Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.

За його словами, в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.

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