З'явилися нові дані про кількість заражених коронавірусною інфекцією в Одеській області
Так, небезпечне захворювання COVID-19 лабораторно підтвердили ще у двох жителів регіону, повідомив губернатор Одещини Максим Куций, передає Politeka.net.
За його словами, інфекцію виявили у мешканця села Нерубайське 1960 року народження і одеситки 1947 р.
Вони не виїжджали за межі країни і, за їх словами, не контактували з хворими коронавірусом. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом і ходила на місцеві ринки.
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Зараз хворі знаходяться в в Одеській міській інфекційній лікарні.
Таким чином, на даний момент в регіоні лабораторно підтверджено 11 випадків COVID-19. З урахуванням експрес-тестів, які неточні, їх 13.
«Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції. Не виходьте на вулицю без потреби, дотримуйтесь дистанцію в кілька метрів, носіть маски і частіше мийте руки», — написав Куций.
Всього в Україні станом на 22.00 30 березня зафіксовано 548 випадків коронавирусной інфекції COVID-19. 13 летальних випадків від коронавіруса, а вісім чоловік повністю одужали після COVID-19.
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Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.
За його словами, в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.
Нагадаємо, коронавірус в Одесі: швидкість зараження і кількість хворих стрімко зростають
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