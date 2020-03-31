Незважаючи на загальний карантин, оголошений у зв'язку з пандемією коронавіруса, багато жителів Одеси продовжують жити безтурботним життям: збиратися натовпом, гуляти біля моря і ходити без масок

Соотвестующими знімками поділяються місцеві ЗМІ та очевидці в соцмережах, передає Politeka.net.

На минулих вихідних погода в Одесі ознаменувався істотним підвищенням температури повітря, у зв'язку з чим тисячі людей вирушили відпочивати біля моря. Хтось відпочивав поодинці, хто-то — в компанії, деякі одесити влаштовували пікніки, смажили шашлик і веселилися.

Дивлячись на таку безпечність складається відчуття, ніби в Одесі і не чули про карантин і про наслідки епідемії коронавіруса у світі.

Незважаючи на вимогу Моз і влади країни залишатися вдома, багато жителів Одеси живуть за принципом «Мене це точно не торкнеться».

А тим часом влада Одеси планує ввести ще більш жорсткі обмеження на період карантину.

Так, глава обласного управління патрульної поліції Олександр Гостищев пропонує заборонити жителям везти в автомобілі одного пасажира і перебувати на вулиці без маски.

Він зазначив, що в минулі вихідні багато одесити нехтували рекомендаціями медиків, збираючись компаніями в парках і на пляжах. Крім того, зауваження поліції одесити також ігнорують. У зв'язку з цим Гостищев пропонує ввести додаткові обмеження на період карантину.

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