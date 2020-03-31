В мережі показали, як розвозять і розвантажують хліб у період карантину в Одесі

Відповідні кадри оприлюднили місцеві ЗМІ (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На відео видно, що співробітники постачають хлібні вироби в магазини Одеси нехтують карантинними заходами у такий складний час.

Наприклад на вулиці М'ясоєдовська робочий, розвантажує товар у масці і рукавичках, але хліб не упаковані в пакети, що значно збільшує шанси поширення підступного вірусу серед населення.

А тим часом влада Одеси та Моз України закликають мешканців дотримуватися каратину: не виходити без потреби на вулицю і надягати маску.

"Ви можете не знати про те, що є носієм вірусу і представляти смертельну загрозу для людей із зони ризику! Досвід інших країн показує, що своєчасне недотримання карантину може спричинити за собою серйозні наслідки. Пам'ятайте – відповідальність рятує життя!», - закликають в мерії.

Нагадаємо, станом на 31 березня в Одеському регіоні лабораторно підтверджено 11 випадків COVID-19. З урахуванням експрес-тестів, які неточні, їх 13.

Вчора коронавірусну хворобу діагностували ще у двох жителів регіону.

Інфекцію виявили у мешканця села Нерубайське 1960 року народження і одеситки 1947 р.

Вони не виїжджали за межі країни і, за їх словами, не контактували з хворими коронавірусом. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом і ходила на місцеві ринки.

Нагадаємо, заражена коронавірусом одесситка повідомила, де підхопила інфекцію: "Закордон не виїжджала"

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