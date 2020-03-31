В Одесі та області рятувальники розбили намети біля лікарень, які будуть приймати пацієнтів, заражених коронавірусом

Як передає Politeka, про це повідомила прес-служба ДСНС в Одесою області.

Наголошується, що на території Одещини сім таких лікарень, які визначені як першочергові для прийому хворих коронавірусом.

Пункти прийому і сортування хворих облаштовують рятувальники ДСНС спільно з поліцією у великих армійських наметах. У цих пунктах лікарі при необхідності зможуть проводити первинний огляд людей і приймати рішення щодо їх подальшої госпіталізації.

Їх обустравивают на території таких медзакладів: Одеської міської інфекційної лікарні, Одеського обласного клінічного медцентра (лікарні водників), Ізмаїльської районної лікарні, Чорноморської міськлікарні, Дунайської обласної лікарні (Ізмаїл), Подільської міськлікарні і одеському пологовому будинку.

Ставлять їх на підставі розпорядження керівництва робіт по ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня - пов'язаної з пандемією коронавіруса COVID-19.

За даними ДСНС, по всій Україні встановили 217 таких пунктів.

Нагадаємо, станом на 31 березня в Одеському регіоні лабораторно підтверджено 11 випадків COVID-19. З урахуванням експрес-тестів, які неточні, їх 13.

Вчора коронавірусну хворобу діагностували ще у двох жителів регіону.

Інфекцію виявили у мешканця села Нерубайське 1960 року народження і одеситки 1947 р.

Вони не виїжджали за межі країни і, за їх словами, не контактували з хворими коронавірусом. До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом і ходила на місцеві ринки.

Нагадаємо, заражена коронавірусом одесситка повідомила, де підхопила інфекцію: "Закордон не виїжджала"

Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань через карантин: тягнуть все, що погано лежить

А ще Politeka повідомляла, блокпости і НС: що діється на в'їздах в Одесу, красномовні кадри