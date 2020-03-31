Одесі продемонстрували свої вміння льотчики військово-повітряних сил України

Про це повідомляє Думська.

Пілоти влаштували невелику авіашоу для жителів Київського району Одеси, змусивши всіх відволіктися від переживань у зв'язку з епідемією коронавіруса.

За інформацією видання, спочатку військово-транспортний Ан-26 низько пройшов над будинками цього району, а через деякий час над Шкільним аеродромом здалася пара винищувачів Су-27М1/УБМ1, які йшли в щільному строю кількох метрах один від друга. Зробивши велике коло, льотчики на малій висоті теж парою пройшли над чинної злітно-посадковою смугою аеропорту, зробивши в північному торці так званий «розпуск».

«Бойовий Су-27М1 ефектно відвалив і лівим віражем пішов на посадку. «Спарка» Су-27УБМ1 приземлилася за ним через кілька хвилин. Чергова рутинна зміна матеріальної частини чергового ланки, що захищає небо над Одесою, перетворилася в показовий виступ і демонстрацію можливостей нашої техніки», - пише Думская.

Раніше ми писали, у період карантину на тлі пандемії коронавіруса різко погіршилася крименогенная ситуація в Одесі.

Таку заяву зробив міський голова Геннадій Труханов,

Мер повідомив, що з-за обмежень, запроваджених з метою нерозповсюдження інфекції, без "роботи" залишилися квартирні злодії і кишенькові злодії, які промишляли на ринках. Адже зараз багато одесити сидять вдома,то злочинці втратили джерело доходу і будуть шукати його десь ще, що неминуче призведе до погіршення криміногенної обстановки в місті.

У зв'язку з масовими крадіжками влади Одеси збираються посилити охорону міських об'єктів.

Нагадаємо, заражена коронавірусом одесситка повідомила, де підхопила інфекцію: "Закордон не виїжджала"

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