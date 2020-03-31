Стало відомо, як змінився рух оодесских маршруток під час режиму надзвичайної ситуації

Про це інформує Politeka, з посиланням на офіційний сайт міста.

Зазначимо, що з 26 березня весь транспорт Одеси перейшов з режим "суспільний" на режим "спеціальний". Крім того, що тепер він займається перевезенням людей, чия діяльність вкрай необхідна місту на період надзвичайної ситуації, змінено і деякі маршрути його пересування.

У міськраді уточнили, що оновлені маршрути транспорту складені з урахуванням місць медичної допомоги. Сьогодні і до кінця режиму надзвичайної ситуації в Одесі автобуси будуть працювати за наступним маршрутом:

• 145 Вул. Левітана (ж / м «Райдужний») - вул. В. Висоцького

• 146 Просп. Небесної Сотні (ТЦ "Метро") - вул. Д. Ойстраха

• 121 Просп. Небесної Сотні (ТЦ "Метро") - вул. Ак. Сахарова

• 127 Вул. Старопортофранківська - Меморіал 411-ї батареї

• 232 Вул. Ак. Вільямса - вул. Сахарова

• 214 Свято-Іверський монастир - вул. Нежданової (онкодиспансер)

• 165 Вул. Паустовського - Слобідка (онкодиспансер)

• 242 Вул. Паустовського - ООМЦ (лікарня водників)

• 191 Меморіал 411-ї батареї - міст Пересип

• 208 Вул. Шишкіна - вул. Борівського

• 148 Вул. Архітекторська - просп. Олександрівський

• 150 Вул. Ак. Вільямса - вул. Олександрівський

• 149 Епіцентр - вул. Олександрівський

• 168 Вул. Маршала Говорова - магазин Копійка

• 220 (із змінами) із заїздом на вул. Косовську та інфекційну лікарню Рыбпорт - Економічний університет

• 201 (із змінами) із заїздом на вул. Косовську Пл. Старосенная (ЦПВ вокзал) - вул. Н. Аркаса.

Звернемо увагу, що на першому етапі перевезення будуть здійснюватися на підставі службових посвідчень або довідок з місця роботи з наданням документа, що посвідчує особу (паспорт або водійське посвідчення).

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