Масштабні навчання з танками та артилерією провела одеська бригада

Відповідні фотографії і подробиці повідомила прес-служба Міністерства оборони України, передає Politeka.

Наголошується, що навчання 35-я окремій бригада морської піхоти відбувалися на одному з полігонів в Херсонській області.

В них взяли участь всі підрозділи з'єднання, включаючи танковий батальйон.

У ході навчань бійці морської піхоти відпрацювали наступальні дії в урбанізованої місцевості з використанням важкої броньованої техніки під прикриттям артилерії і засобів ППО.

Батальйонні навчання останній етап бойового злагодження бригади.

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Пілоти влаштували невелику авіашоу для жителів Київського району Одеси, змусивши всіх відволіктися від переживань у зв'язку з епідемією коронавіруса.

Як стало відомо, спочатку військово-транспортний Ан-26 низько пройшов над будинками цього району, а через деякий час над Шкільним аеродромом здалася пара винищувачів Су-27М1/УБМ1, які йшли в щільному строю в декількох метрах один від одного. Зробивши велике коло, льотчики на малій висоті — теж парою — пройшли над діючою злітно-посадковою смугою аеропорту, зробивши в північному торці так званий «розпуск».

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