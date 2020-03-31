В Одесі заражена коронавірусом жінка довгий час лежала в звичайній міській лікарні, лікарі лікували пневмонію

Про це заявила голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

Мова йде про міську лікарню №10, яка розташована на вулиці Малиновського.

«У 10 лікарні жінка з пневмонією лежала 8 днів. Переведена до інфекційного відділення підтверджений ковид19. Питання що з лікарями в десятій? Скільки змін контактували з пацієнтом? Хто їх ізолював?

Відповідей немає...», - написала волонтер.

Тим часом в одеській мерії почали виправдовуватися.

Чиновники стверджують, що пацієнти з підтвердженим коронавірусом в загальних палатах не лежали, а перебували в ізоляторі.

«Пацієнт 10-ої перебував спочатку в ізоляторі реанімації з діагнозом «важка пневмонія». З іншими хворими не контактував, медперсонал заходив у захисних костюмах», — розповіли вони.

Користувачі в соцмережах вкрай обурені свавіллям, яке чиниться в лікарнях Одеси.

«Шкода…треба було, щоб перед тек як потрапити в 10ю лікарню, пацієнтка зайшла в Міськради, ОДА і уточнила у них, куди їй звертатися. У цій країні вміють тільки одне робити якісно — пі*дить наші гроші»,

«Про який безпеки тепер вже може йти мова…«В мерії стверджують», після цих слів залишається тільки сподівається на свій імунітет!», «Скоро їх почнуть бити палицями», - пишуть люди.

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