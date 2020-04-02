І це в розпал епідемії

В Одесі інфекційна лікарня потрапила в грандіозний скандал із закупівлями

Справа в тому, що під час підготовки до боротьби з коварнейшим вірусом замість захисних коштів - костюмів, масок, респіраторів, тестів і апаратів ШВЛ, медзаклад весь тиждень скуповувало меблі з небаченим цінами. Всього було витрачено понад 6 мільйонів гривень.

Моніторинг закупівель одеськими владою провела юрист і заступник виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербань, пише « Українська правда ».

Наголошується, що всі закупівлі виявилися прямими договорами з постачальниками. Вартість більш третини з них була вище 200 тисяч гривень, що згідно з процедурою зобов'язувала провести тендер і вибрати найвигіднішу ціну. Але торги скасували, обґрунтовуючи строкової боротьбою з вірусом.

Так, наприклад, були закуплені таблички на двері кабінетів і палат за ціною 1050 грн за штуку. 65 табличок обійшлися бюджету в 68 250 гривень.

На столи, кушетки і ширми витратили 874 137 гривень без тендеру. Якщо розглянути детально, то одна медична тумба з ящиками коштує 15 575 гривень.

Окремо йде позиція «Меблі для дому» за 650 тисяч гривень, де крісла стоять по 11 тисяч гривень.

Столики, штативи і тумбочки на 234 000 гривень, як і в інших закупівлі, теж закуплено майже в три рази дорожче.

Обідні стільці купили за 3250 гривень.

Погодьтеся, що в магазинах меблів роздрібні ціни набагато дешевше.

Цікаво, що в договорі строк поставки розтягнутий до кінця 2020 року, необхідність така термінова, що постачальнику дозволяють доставити меблі хоч восени, коли вже епідемії не буде.

Якщо припустити, що всі ціни завищені хоча б удвічі, то сума «відкату» складає близько 2,5 млн гривень.

Тим часом керівництво лікарні стало виправдовуватися тим, що меблі призначені для нового відділення, яке буде приймати хворих. Мовля, його необхідно було облаштувати якомога швидше.

Однак виникає питання? Чому тоді ціни на меблі вище ринкових в два, а то і три рази? Цього в інфекційній лікарні пояснити не змогли.

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