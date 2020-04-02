Такого ніколи не було

В мережі показали, як виглядає центр Одеси на карантині

На тлі останніх новин про епідемію підступного вірусу жителі Одеси все рідше стали виходити з дому.

Відповідні кадри з'явилися в телеграм - каналі "Одеса-live", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як колись галаслива і багатолюдна вулиця Дерибасівська тепер пустує. Ресторани і магазини тут не працюють, людей практично немає. На прогулянки теж мало хто виходить.

Також помітно знизилася кількість покупців в одеських супермаркетах.

А торгові центр і зовсім спорожніли.

Нагадаємо, що в останні дні одеська поліція почала штрафувати людей на робочих місцях.

наприклад, 31 березня дільничний інспектор Приморського відділу склала адмінпротоколи на трьох одеситок, яких застав у офісі агентства нерухомості.

Такої ж протокол склали на власницю працювала автомийки на Люстдорфській дорозі.

Всім їм поліцейські виписали штраф за «порушення правил карантину людей» в згідно з ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Звернемо увагу, що за перше порушення режиму карантину в Одесі накладається штраф у розмірі 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 2. April 2020

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