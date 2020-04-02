В Одесі на тлі спалаху інфекції здобиччю злодіїв стали актуальні на цей момент речі - маски, респіратори і аптечки

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

Так, невідомі напали на аптеку в селищі Миколаївка в Одеській області і винесли з неї крім дорогих ліків, величезне кількість медичних масок і антисептиків.

При цьому на місці крадіжки грабіжники залишили записку: «Не телефонуйте в поліцію! Покараємо».

Ще один кричущий випадок стався в трамваї Одеси.

Як повідомили очевидці, на зупинці ««Молода гвардія» пасажир напав на водія трамвая, вдарив його в обличчя і вихопив робочу сумку, в якій знаходилися рукавички, аптечка, запобіжники і інше необхідне в роботі.

Раніше ми писали, Одесу накрила хвиля пограбувань.

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, з-за обмежень, запроваджених з метою нерозповсюдження інфекції, без "роботи" залишилися квартирні злодії і кишенькові злодії, які промишляли на ринках. Адже зараз багато одесити сидять вдома,то злочинці втратили джерело доходу і будуть шукати його десь ще, що неминуче призведе до погіршення криміногенної обстановки в місті.

"Нам необхідно терміново посилити охорону аптек, магазинів і інших об'єктів. Особливу увагу потрібно приділити аптекам, вони стануть об'єктами особливої уваги". Також почалося масове злодійство кабелю, все, що має цінність. На жаль, я думаю, що ця ситуація не покращуватиметься", – повідомив Труханів.

Нагадаємо, одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."

Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань через карантин: тягнуть все, що погано лежить

А ще Politeka повідомляла, блокпости і НС: що діється на в'їздах в Одесу, красномовні кадри