У перші дні квітня В Одесі зацвіли магнолії та сакури
У той час, поки одесити закрилися в свої будинки і квартири на карантині, весна в місті поступово вступає в свої права, а природа починає оживати.
Як стало відомо, в Стамбульському парку розквітла магнолія, а біля Оперного театру – сакура.
Фоторепортаж оприлюднив інформаційний портал «
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Мало хто знає, що свою назву квіткова рослина отримало на початку 18-го століття на честь французького ботаніка П'єра Маньоля. Раніше квітка на називали “маньолия”, поки з часом назва не редукувала в “магнолія”.
Раніше ми писали, перші штрафи обрушилися на голови одеситів із-за недотримання карантиннный заходів на тлі епідемії.
наприклад, 31 березня дільничний інспектор Приморського відділу склала адмінпротоколи на трьох одеситок, яких застав в офісі агентства нерухомості.
Такий же протокол склали на власницю працювала автомийки на Люстдорфській дорозі.
Всім їм поліцейські виписали штраф за «порушення правил карантину людей» в згідно з ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Звернемо увагу, що за перше порушення режиму карантину в Одесі накладається штраф у розмірі 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.
А тим часом влада Одеси планують ввести ще більш жорсткі обмеження на період карантину.
Нагадаємо, одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."
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