У перші дні квітня В Одесі зацвіли магнолії та сакури

У той час, поки одесити закрилися в свої будинки і квартири на карантині, весна в місті поступово вступає в свої права, а природа починає оживати.

Як стало відомо, в Стамбульському парку розквітла магнолія, а біля Оперного театру – сакура.

Фоторепортаж оприлюднив інформаційний портал « Думська ».

Мало хто знає, що свою назву квіткова рослина отримало на початку 18-го століття на честь французького ботаніка П'єра Маньоля. Раніше квітка на називали “маньолия”, поки з часом назва не редукувала в “магнолія”.

Раніше ми писали, перші штрафи обрушилися на голови одеситів із-за недотримання карантиннный заходів на тлі епідемії.

наприклад, 31 березня дільничний інспектор Приморського відділу склала адмінпротоколи на трьох одеситок, яких застав в офісі агентства нерухомості.

Такий же протокол склали на власницю працювала автомийки на Люстдорфській дорозі.

Всім їм поліцейські виписали штраф за «порушення правил карантину людей» в згідно з ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Звернемо увагу, що за перше порушення режиму карантину в Одесі накладається штраф у розмірі 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.

А тим часом влада Одеси планують ввести ще більш жорсткі обмеження на період карантину.