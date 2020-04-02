Найближчим часом одеситам заборонять прогулянки на уздовж узбережжя

Одеська влада вважає, що всім мешканцям необхідно заборонити доступ до моря, мотивуючи це тим, що в період карантину люди не хочуть сидіти вдома і вважають за краще у вільний час гуляти по узбережжю.

У зв'язку з цим у мерії Одеси опрацьовується варіант, при якому уздовж берега буде організовано чергування поліції і муніципальної охорони, повідомляє телеграм-канал «PavlovskyNEWS».

Наголошується, що порушників чекає серйозний штраф. Заборона прогулянок біля моря може набути чинності вже з наступного тижня.

Раніше ми писали, на минулих вихідних одесити вирішили масово прогулятися біля моря і навіть посмажити шашлик в зеленій зоні.

Крім того, деякі кафе на Ланжероні і в Аркадії відкрили свої літні майданчики. Численні знімки заполонили мережу.

Також ми повідомляли поліція пропонує заборонити городянам пересуватися на особистому транспорті більш ніж за дві людини. А також заборонити виходити на вулицю без масок. За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, пора вводити штрафи - від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."

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