Під Одесою бандити у формі поліцейських увірвалися в будинок бізнесмена і пограбували його

Про це повідомляють ряд ЗМІ.

Розбійний напад стався у ніч на 1 квітня в селі Сухий Лиман, що поблизу Одеси. Невідомі були в масках і поліцейській формі.

За попередніми даними, у господаря будинку, який є підприємцем, відібрали 50 тисяч доларів, 50 тисяч гривень, 11 одиниць золотих прикрас, документи і нарізний карабін АКМ калібру 7,62 мм.

На думку місцевих жителів, бандити вчинили напад «за наводкою».

В поліції інцидент підтвердили, але поки не уточнили деталей.

Раніше ми писали, в Одесі на тлі спалаху інфекції здобиччю злодіїв стали актуальні на цей момент речі - маски, респіратори і аптечки.

Так, невідомі напали на аптеку в селищі Миколаївка в Одеській області і винесли з неї, крім дорогих ліків, величезна кількість медичних масок і антисептиків.

При цьому на місці крадіжки грабіжники залишили записку: «Не телефонуйте в поліцію! Покараємо».

Ще один кричущий випадок стався в трамваї Одеси.

Як повідомили очевидці, на зупинці ««Молода гвардія» пасажир напав на водія трамвая, вдарив його в обличчя і вихопив робочу сумку, в якій знаходилися рукавички, аптечка, запобіжники та інше необхідне в роботі.

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