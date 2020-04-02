Під Одесою бандити у формі поліцейських увірвалися в будинок бізнесмена і пограбували його
Про це повідомляють ряд ЗМІ.
Розбійний напад стався у ніч на 1 квітня в селі Сухий Лиман, що поблизу Одеси. Невідомі були в масках і поліцейській формі.
За попередніми даними, у господаря будинку, який є підприємцем, відібрали 50 тисяч доларів, 50 тисяч гривень, 11 одиниць золотих прикрас, документи і нарізний карабін АКМ калібру 7,62 мм.
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На думку місцевих жителів, бандити вчинили напад «за наводкою».
В поліції інцидент підтвердили, але поки не уточнили деталей.
Раніше ми писали, в Одесі на тлі спалаху інфекції здобиччю злодіїв стали актуальні на цей момент речі - маски, респіратори і аптечки.
Так, невідомі напали на аптеку в селищі Миколаївка в Одеській області і винесли з неї, крім дорогих ліків, величезна кількість медичних масок і антисептиків.
При цьому на місці крадіжки грабіжники залишили записку: «Не телефонуйте в поліцію! Покараємо».
Ще один кричущий випадок стався в трамваї Одеси.
Як повідомили очевидці, на зупинці ««Молода гвардія» пасажир напав на водія трамвая, вдарив його в обличчя і вихопив робочу сумку, в якій знаходилися рукавички, аптечка, запобіжники та інше необхідне в роботі.
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