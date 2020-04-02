У п'ятницю, 3 квітня, в Одесі синоптики прогнозують сонячну погоду і помітне потепління

Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, вранці в Одесі небо буде ясним, таким воно й залишатиметься на протязі усього дня. Без опадів.



Вітер буде дути південний 6-11 метрів в секунду.

Температура вночі від 1 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 8-10 °С тепла.

Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер східний 6-11 м/с.

Температура вночі від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень 8-13 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра

У давнину говорили, якщо в цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути родючим. З цього часу починають набухати бруньки смородини.

Раніше ми повідомляли про те, що Великдень в Україні буде дуже прохолодною. За словами синоптика Леоніда Горбаня, друга декада березня буде холодною і з опадами. Спочатку квітня потеплішає, але ближче до Великодня очікується сильне похолодання.

У зв'язку з цим синоптики рекомендують не ховати далеко теплий одяг. Справжнє тепло прийде в Україну, згідно з його прогнозом, лише в кінці квітня. А ось у травні буде велика посуха.

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